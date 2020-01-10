Пьяным стрелкам из Орши вынесен приговор в Витебске

Стрелки, открывшие стрельбу из пневматики по легковому авто в Витебске, получили 3 и 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Напомним, инцидент со стрельбой произошел в 17 июня 2019 г. На витебских улицах повздорили две компании молодежи. Одна из них ехала на Volkswagen Passat, а другая — на «ВАЗ-21074».

Было установлено, что «веселая» компания ехала из Орши. Уже в Витебске во время остановки на светофоре случился словесный конфликт с пассажирами автомобиля ВАЗ, где кроме водителя в находились еще три парня и девушка. Машины стали обгонять друг друга. После чего «боевики», ехавшие на Volkswagen, открыли прицельный огонь из пневматических пистолетов, ранив водителя и нанеся несколько повреждений кузову автомобиля «ВАЗ».

Стрелки пытались скрыться. Выехавший по вызову наряд милиции задержал вооруженных хулиганов на иномарке.

По результатам расследования обвинение в особо злостном хулиганстве было предъявлено двум пассажирам Volkswagen. Суд признал обоих стрелков виновными и на основании части 3 статьи 339 УК приговорил одного к 3, а второго к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает старший помощник прокурора Витебска Сергей Масловский. Оспаривать решение суда хулиганы не стали.

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