«Нафтан» могут продать китайцам за $7 млрд

Сразу несколько телеграм-каналов сообщили о том, что белорусское правительство якобы ведет переговоры о продаже нефтеперерабатывающих заводов китайцам.

Фигурируют даже суммы торга: $9 млрд за государственный пакет Мозырского НПЗ и $7 млрд за «Нафтан». При этом якобы в переговорах принимает участие Михаил Гуцериев.

Эксперты довольно скептически воспринимают эти слухи, хотя бы потому, что озвученные суммы завышены, по их мнению, а отраслевые предприятия нефтепереработки не являются самодостаточными и зависят от поставок сырья из России, чья политика крайне непоследовательна в отношении Беларуси и подвержена кризисам.

В некоторых случаях политические решения не нуждаются в экономическом обосновании. Но Китай ведет себя как стратегический инвестор, который планирует на десятилетия вперед, и не ожидает возврат инвестиций уже завтра. А если прибавить к этому некоторые звенья, то может получиться цепочка поставок не российской нефти через Литву и Беларусь в ЕС при помощи китайских инвестиций и возможностей.