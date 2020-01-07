Где и как жила женщина, убитая жителем Витебска в Минске

«Витебский Курьер» сообщал о жестоком преступлении, которое совершил в Минске житель Витебска. Постепенно открываются события, предшествовавшие случившемуся.

Когда Юлия переехала жить в трехкомнатную квартиру по Романовской Слободе в Минске, жизнь соседей изменилась. Детей у нее не было, с женщиной видели то одного мужчину, то другого. Соседи отмечают, что в квартире Юлии постоянно происходили шумные гулянки и драки. Соседям не раз приходилось вызывать милицию.

— Летом Юлия жила с одним мужчиной, осенью у нее появился другой, Александр. Как-то она выбежала на площадку, руки были в крови, — приводит слова соседей TUT.BY. — 1 декабря в квартире опять шум, крики: «Помогите! Убивают!». Мы вызывали милицию, приехала за считанные минуты. После этого Юля перестала пускать в квартиру своего сожителя Александра, но он все равно постоянно был в подъезде. 3 декабря его, пьяного, забрала милиция.

Последний раз Юлию соседи видели в начале декабря, с того же времени в ее квартире прекратились вечеринки. Говорят, вчера в дом по улице Романовской Слободе приезжал брат убитой женщины, по неподтвержденной информации, именно он забил тревогу.