В Витебске ГАИ останавливала многих водителей

В субботу, 4 января, в Витебске прошли мероприятия республиканской профилактической акции «Трезвость – норма на дорогах».

За несколько часов сотрудники ГАИ провели соответствующие беседы с более чем 20 водителями.

Общались с автомобилистами на тему вождения в пьяном виде и последствий от такого рода действий, сообщает БелТА.

Участники мероприятия примерили специальные очки, которые имитировали восприятие действительности, как при алкогольном опьянении в три промилле.

В таких очках простой тест на прохождение зигзагом между 3 оградительными конусами для многих водителей стал настоящим испытанием. Фактически никто из участников акции не смог пройти этот «экзамен».

Все мои друзья трезвыми ездят. Для нас это норма. Норма личной безопасности и ответственности. А к пьяным за рулем отношусь очень плохо: они подвергают опасности жизнь других людей. Такое поведение недопустимо и должно строго наказываться, – свое мнение высказал житель Витебска, водительский стаж которого превышает 40 лет.

Не ожидал: ощущения не очень приятные, сказал бы даже, плохие. Понятно, это кегля, а ведь на самом деле человек может быть, не дай бог! – рассказал о своих впечатлениях водитель экскурсионного автобуса из Москвы.

Житель Смоленска имеет «за плечами» более 30 лет водительского стажа. По его словам, безопасность на дорогах зависит от степени ответственности каждого человека.

Водитель автобуса считает, что немаловажным фактором является и то, сколько времени уделяется автошколами на обучение будущих автомобилистов. На его взгляд, сегодня сроки обучения весьма коротки.