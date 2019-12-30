Полина Болошенко из Орши стала победительницей республиканского конкурса «Талент краiны»

Исполнены детские мечты! 28 декабря на телеканале ОНТ финишировал республиканский конкурс «Талент краiны», четвертый сезон которого был одним из самых богатых на таланты.

Победителями стали Анастасия Жабко (г. Минск, вокальный жанр, старшая группа) и Полина Болошенко (г. Орша, оригинальный жанр, младшая группа).

На протяжении многих месяцев телеканал искал лучших молодых артистов различных жанров среди талантливейшей молодежи Беларуси. Из сотни человек, принимавших участие в проекте, до последнего этапа дошли лишь 10 участников.

Одной из главных задач проекта было исполнение новогодней мечты каждого из участников. Все финалисты получили подарки, а победителей наградили денежными призами в размере Br2,5 тыс.

В состав жюри вошли продюсер, композитор, автор песен и мюзиклов, заслуженный деятель искусств России Ким Брейтбург, дирижер Большого театра Беларуси, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра, народный артист Беларуси Александр Анисимов, режиссер театра и кино, народный артист Беларуси Александр Ефремов, прима-балерина Большого театра Беларуси, народная артистка Ольга Гайко. Возглавила жюри председатель совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова.