В Витебске ликвидировали некогда градообразующую фабрику КИМ

Экономический суд области завершил ликвидационное производство в отношении витебской фабрики, сообщает Верховный суд.

Напомним, что экономический суд Витебской области признал ОАО КИМ банкротом в августе 2015 года. Процедура ликвидации продлевалась 8 раз. В реестре требований кредиторов остается задолженность на общую сумму почти Br16,7 млн, при этом погашены долги по заработной плате, перед Фондом социальной защиты населения и БРУСП Белгосстрах.

Благодаря продаже имущества фабрики, взыскания дебиторской задолженности полностью погашены долги по зарплате, платежи в Фонд соцзащиты населения. Однако требования кредиторов на сумму более 16 млн рублей и внеочередные платежи на почти миллион рублей остались без удовлетворения — в связи с отсутствием имущества должника.

Кредиторы не получат свои средства обратно, потому что согласно законодательству, требования, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества должника, признаются погашенными.