В Витебске брачная аферистка забрала у мужчины деньги, а замуж за него не вышла

По приговору суда женщина заплатит штраф, вернет мужчине украденную получку и заплатит ему 300 рублей за моральный ущерб.

Женщина из Витебска познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, общалась с ним в соцсети, после чего они решили пожениться, пишут «Витьбичи». Невеста попросила у жениха 420 рублей на покупку колец, букетов и продуктов для скромного свадебного застолья.

Мужчина согласился, возле железнодорожного вокзала он передал невесте свою банковскую карту и разрешил снять необходимую сумму. Женщина сняла все, что было на карте (около 855 рублей).

Потерпевший не знал, что его невеста на самом деле уже замужем. Она купила на взятые деньги продукты себе и своему мужу, а карту вернула потерпевшему. Он обнаружил, что женщина забрала все деньги, на его звонки не отвечала. Тогда потерпевший обратился в милицию.

На суде женщина вину не признала, сообщила, что переписка была «шуточной», и замуж она не собиралась, так как уже была замужем за другим мужчиной.

Но суд признал витеблянку виновной в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации.

Женщина должна выплатить штраф в 80 базовых величин (2040 рублей), вернуть мужчине его украденную зарплату и компенсировать моральный вред в размере 300 рублей.