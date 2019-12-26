В Россонском районе на пожаре своего дома погиб пенсионер

25.12.2019 в 21-48 поступило сообщение о пожаре в деревне Гречушино.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома, произошло обрушение кровли и перекрытия.

Хозяин, 1939 года рождения, пенсионер, на момент возникновения пожара находился в доме. Работниками МЧС в ходе тушения пожара в комнате, на полу под слоем обрушившихся конструкций был обнаружен его труп.

В результате пожара дом уничтожен огнем.

Рассматриваемые версии причины возникновения пожара: нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.