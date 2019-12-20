Новогодние праздники и коляды в Вильнюсе. Необычно все

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это особенный, долгожданный праздник, с детства окутанный сказкой.

«Витебский Курьер» ежегодно делает обзоры лучших европейских городов для празднования Рождества и Нового года. В этом году выбор пал на Вильнюс. Этого город традиционно является излюбленным местом отдыха белорусов. Окунуться в атмосферу праздника приглашает компания Vilnius Relax, которая подготовила обзор основных праздничных мероприятий Вильнюса.

Источник фото tio.byЛитовская столица официально начала сезон новогодних праздников, открыв новогоднюю елку, которую многие туристы считают самой красивой в Европе.

Интересный подбор о рождественском Вильнюсе сделал канал Vilnius Relax.



Каждый год столица Литвы удивляет горожан и туристов уникальными и потрясающими воображение рождественскими елками. И в этом году, все как всегда. Встречая 2020 год, украшенная рождественская елка напоминает фигурку шахматного ферзя XIV–XV века, которая была найдена археологами в 2007 году.

Новогодние украшения красуются на уже традиционной металлической конструкции высотой в 27 метров, которая насчитывает более 6000 веток. Конструкция специально разработана для создания экологически чистой елки.

Порой стоит вырваться из привычной домашней обстановки в неповторимый по красоте город, на улочках и площадях которого оживают старые легенды и открываются тайны прошлого. Тут можно с головой окунуться в романтику праздничной ночи, выпить бокал шампанского и загадать желание.

Не менее привлекательным является, организуемый вокруг елки, традиционный рождественский базар, а также базар, расположенный на Ратушной площади. Базары работают с 30 ноября по 7 января. На этих рождественских базарах-ярмарках можно купить различные подарки ручной работы, при этом вам всегда будет тепло и весело. Здесь вы можете выпить чашечку горячего шоколада или бокал глинтвейна, полакомиться различными сладостями: вафлями, традиционными медовыми пирожными и многим другим.

Визуальное наслаждение

Еще одним компонентом новогодних праздников в Вильнюсе станет зрелищное лазерное 3D шоу, которое будет показано на большой стене Кафедрального собора. На площади ровно в полночь, с 31 декабря на 1 января, будут запущены новогодние фейерверки.

Традиционно привлекает туристов старая часть города. Вильнюсские дворики таят в себе древние тайны города и завораживают импозантным видом туристов.

Альтернативное Рождество в тюрьме

В нынешнем году в праздничный период Вильнюс снова предлагает нетрадиционные решения – Альтернативный рождественский двор откроет ворота с 20 декабря до 5 января. В столице пространство зимних праздников для желающих отметить Рождество необычно появится в бывшей Лукишской тюрьме (пер. Лукишкю 6). Всех, кто готов к экспериментам и метаморфозам, здесь ждут световые инсталляции, альтернативная Рождественская ёлка в виде скульптуры из струящейся воды и интерактивные качели.

SPA Вильнюс

Любителей водных процедур привлечет аквапарк VICHY» («ВИЧИ»), где можно сделать памятные фото. Здесь есть банный комплекс, громадного размера джакузи, разнообразие оздоровляющих душей и конечно, снежная комната, где можно босиком постоять на снегу.

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