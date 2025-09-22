Главное
Автор Опубликовано

Мост «Юбилейный» в Витебске планируется полностью открыть для движения к 7 ноября. Об этом сообщил председатель Витебского горисполкома Алексей Героев.

«Все работы на объекте выполняются с опережением графика. Мы довольны темпами и качеством реконструкции. Понимаем, что мост «Юбилейный» является одной из ключевых транспортных артерий города. После завершения работ здесь мы планируем приступить к реконструкции Октябрьского моста», — отметил Алексей Героев.

Реконструкция моста «Юбилейный» включала укрепление несущих конструкций, замену дорожного полотна, обновление тротуаров и ограждений, а также модернизацию инженерных коммуникаций. Работы ведутся с учётом повышения безопасности и удобства для всех участников движения, включая пешеходов и велосипедистов.

Ожидается, что открытие моста значительно улучшит транспортную ситуацию в Витебске, снизив нагрузку на соседние дороги и ускорив перемещение по городу. В администрации подчёркивают, что реконструкция ведётся с минимальными неудобствами для жителей, а временные объезды были организованы заранее.

После открытия моста «Юбилейный» городские службы перейдут к масштабной реконструкции Октябрьского моста, которая также имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры Витебска.

Жители города уже отмечают видимые изменения: мост приобрёл современный вид, а обновлённые тротуары и освещение повышают комфорт и безопасность пешеходов.

Коммерческая недвижимость в Витебске: рост цен и сделки на миллионы

реконструкция
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий
Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.