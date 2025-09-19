В Витебске женщина упала с девятого этажа и чудом выжила

Необычный инцидент произошёл в Витебске: местная жительница осталась жива после падения с девятого этажа многоэтажного дома.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о происшествии поступило 18 сентября 2025 года в 10:38. Женщина 1987 года рождения сорвалась с 9-го этажа шестнадцатиэтажки на улице Генерала Белобородова. Во время падения её тело застряло между металлическими конструкциями козырька подъезда.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и деблокировали пострадавшую. После оказания первой помощи женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Несмотря на серьёзность падения, врачи отмечают, что жизнь пострадавшей удалось спасти во многом благодаря конструкции козырька, которая частично смягчила удар.