В Витебске состоится осенняя ярмарка «Восеньскі карагод»

В Витебске названа дата проведения традиционной выставки-продажи продукции учреждений образования области «Восеньскі карагод». Праздничная ярмарка пройдет 20 сентября с 8:00 до 15:00 на площадке у Дворца спорта.

Участники и продукция

Свои достижения представят более 25 учреждений среднего специального образования, а также школы из 12 районов Витебской области. Гостей ждёт богатый ассортимент:

свежая сельскохозяйственная продукция, овощи и фрукты нового урожая,

саженцы и рассада,

изделия из дерева, металла и ткани,

творческие работы учащихся и педагогов — от художественно-прикладных изделий до сувениров ручной работы.

Дополнительные активности

Для посетителей подготовлена насыщенная программа:

мастер-классы по различным видам творчества и ремёсел,

интерактивная площадка «Город мастеров»,

уютные фотозоны,

концерт лучших детских и юношеских творческих коллективов региона.

Особое внимание уделено гастрономической части. На территории ярмарки будут работать мини-кафе, где можно попробовать кондитерские и хлебобулочные изделия, традиционные белорусские драники, уху и другие блюда национальной кухни.