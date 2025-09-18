В Витебске состоится осенняя ярмарка «Восеньскі карагод»

В Витебске названа дата проведения традиционной выставки-продажи продукции учреждений образования области «Восеньскі карагод». Праздничная ярмарка пройдет 20 сентября с 8:00 до 15:00 на площадке у Дворца спорта.
Участники и продукция
Свои достижения представят более 25 учреждений среднего специального образования, а также школы из 12 районов Витебской области. Гостей ждёт богатый ассортимент:
-
свежая сельскохозяйственная продукция, овощи и фрукты нового урожая,
-
саженцы и рассада,
-
изделия из дерева, металла и ткани,
-
творческие работы учащихся и педагогов — от художественно-прикладных изделий до сувениров ручной работы.
Дополнительные активности
Для посетителей подготовлена насыщенная программа:
-
мастер-классы по различным видам творчества и ремёсел,
-
интерактивная площадка «Город мастеров»,
-
уютные фотозоны,
-
концерт лучших детских и юношеских творческих коллективов региона.
Особое внимание уделено гастрономической части. На территории ярмарки будут работать мини-кафе, где можно попробовать кондитерские и хлебобулочные изделия, традиционные белорусские драники, уху и другие блюда национальной кухни.
День города Витебска 2025: насыщенная программа с концертами, ярмарками и открытием спа-комплекса