Купил комплект инструментов за 5000 рублей и усомнился: чем закончилась история

В Новополоцке произошёл показательный случай, наглядно демонстрирующий, что перед покупкой дорогостоящего оборудования у случайных продавцов стоит десять раз подумать. Местный житель приобрёл «выгодный», на первый взгляд, комплект инструментов у неизвестного лица. В набор вошли:

наборы инструментов марки Möller;

сварочные аппараты HANDTEK MMA-210 и GANTA MMA-210;

аккумуляторные дрели-шуруповёрты Makita;

две бензопилы Makita.

Общая сумма сделки составила 5000 рублей.

Сомнения после покупки

Сначала покупатель был уверен, что сделал хорошее вложение. Но вскоре возникли сомнения: слишком уж низкой показалась цена для столь широкого набора инструментов. Чтобы убедиться в справедливости затрат, новополочанин обратился в ГОВД с просьбой провести оценку приобретённого имущества.

Экспертиза показала реальную цену

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области провели товароведческое исследование. Итог оказался неожиданным: остаточная стоимость всего комплекта составила 1989,14 рубля — в два с половиной раза меньше, чем было уплачено.

Таким образом, житель города фактически переплатил более 3000 рублей.

Развязка: продавец согласился возместить ущерб

После проверки правоохранителями выяснилось, что продавец не стал оспаривать заключение экспертов. Он добровольно компенсировал покупателю причинённый ущерб, вернув разницу в стоимости.

Аналитический комментарий

Рынок инструментов сегодня насыщен как качественной продукцией известных брендов, так и многочисленными подделками и «серым» товаром. По оценкам экспертов, в СНГ доля несертифицированного инструмента может достигать 30–40%. Часто он реализуется через неофициальные каналы: рынки, объявления в интернете, случайные продавцы.

Для самих покупателей важно понимать: реальная рыночная стоимость всегда определяется не только брендом, но и состоянием, а также официальной гарантией. Цена в 5000 рублей за комплект, который позже оценили менее чем в 2000 рублей, — показатель того, что без проверки легко стать жертвой завышенных ожиданий.