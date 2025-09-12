В Витебске Fiat самопроизвольно завёлся, загорелся и столкнулся с другими авто

Утро для жительницы Витебска началось с неприятного открытия. Придя на стоянку за своим Fiat Stilo, женщина обнаружила его в пяти метрах от того места, где оставила накануне. Машина была сильно повреждена огнём, а вместе с ней пострадали ещё два автомобиля.

Причины возгорания

Чтобы выяснить, что произошло, владелица обратилась в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Специалисты провели пожарно-техническую экспертизу.

Осмотр показал, что очаг возгорания находился в моторном отсеке Fiat. Эксперты демонтировали стартер и установили, что обгонная муфта находилась в положении «выдвинуто». Кроме того, на токоведущих элементах были обнаружены следы аварийного режима работы — повышенное переходное сопротивление в цепи.

Как развивались события

По заключению специалистов, именно из-за самопроизвольного запуска стартера автомобиль неожиданно пришёл в движение. Врезавшись в другое транспортное средство, Fiat не остановился — стартер продолжал прокручивать маховик двигателя. Это вызвало перегрев проводки, контактов и соединительных элементов. В результате произошло возгорание, которое распространилось и повредило три легковых автомобиля.