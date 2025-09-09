За один день в Витебской области — два ДТП с жертвами

5 сентября на территории Витебской области произошли два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.

Первая авария случилась утром в Витебском районе, на первом километре трассы «Сураж — Рябово». По предварительным данным, 35-летний мотоциклист, управляя транспортным средством марки «Минск» и двигаясь в сторону деревни Шапурово, не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ». В результате полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Второе ДТП произошло примерно в 9:30 в деревне Парафьяново Докшицкого района, на улице Советской у дома №2. 48-летний водитель автомобиля Citroen пошёл на обгон в месте, где это запрещено. В то же время 80-летний мужчина на электромопеде начал выполнять поворот налево. Произошло попутное столкновение. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

По обоим фактам назначены проверки, обстоятельства аварий уточняются.

