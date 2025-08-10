В Орше грузовик насмерть сбил женщину

Вечером 9 августа в Орше произошла смертельная авария. Как сообщили в телеграм-канале ГАИ Витебщины, ДТП случилось около 22:20 возле дома №52 по улице Ф. Скорины.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом Gras совершил наезд на 57-летнюю женщину. Пешеход, предположительно, пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины, которые могли привести к трагедии.

