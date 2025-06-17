В Витебске трагически погиб двухлетний ребёнок, выпав из окна десятого этажа

В Витебске произошёл трагический инцидент, потрясший весь город. Вечером 16 июня прохожий обнаружил на земле ребёнка с серьёзными травмами возле одного из многоквартирных домов. К сожалению, несмотря на оперативный вызов скорой помощи, двухлетнего мальчика спасти не удалось — он скончался ещё до прибытия медиков.

По предварительной информации, малыш выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже. В момент происшествия родители находились в кухонной зоне, а трое маленьких детей — в соседней комнате. Семья прибыла в Беларусь из другой страны в гости к родственникам и временно проживала в этой квартире.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Специалисты Следственного комитета проводят всестороннюю проверку: выясняются детали произошедшего, изучается обстановка в квартире, в том числе наличие или отсутствие защитных конструкций на окнах, а также устанавливается, как ребёнок мог оказаться в опасной близости от открытого окна.

В рамках начатого уголовного дела следствие анализирует возможные нарушения техники безопасности, а также рассматривает обстоятельства, при которых взрослые утратили контроль над ситуацией. Особое внимание уделяется вопросам надзора за детьми и обеспеченности квартиры средствами защиты, особенно при проживании на высоких этажах.

Трагедия в Витебске вновь поднимает острый вопрос об ответственности родителей и необходимости усиленного контроля за детьми в домашних условиях. Особенно важно обеспечивать безопасность оконных проёмов: наличие москитной сетки не является защитой — напротив, она может создать ложное ощущение надёжности и стать причиной беды.

Следственный комитет Беларуси продолжает расследование, призывая граждан быть особенно внимательными при нахождении маленьких детей в помещениях с открытыми окнами, особенно в летний период. Печальный случай должен стать предостережением и напоминанием о том, как быстро может произойти трагедия из-за одной неосторожности.