В Витебске с 26 мая отключат горячую воду: список улиц и важные рекомендации

Жителей Витебска в конце мая ждёт временное отключение горячей воды. Как сообщили в филиале «Витебские тепловые сети», с 26 мая по 7 июня в городе будут проводиться плановые гидравлические испытания и ремонт теплотрасс от ТЭЦ. Работы стартуют ровно в полночь 26 мая и продлятся до конца дня 7 июня.

Где отключат горячую воду?

Отключение коснётся большого количества домов в различных районах города. В список попали:

улица Ленина — от дома №6 до №76 (включая дома с дробными и корпусными номерами);

улица Кирова — в том числе здание «Белсоюзпечати» и учреждения, такие как управление юстиции и центр занятости;

проспект Черняховского — почти все жилые дома;

улицы М. Горького, Политехническая, Чехова, Широкая, Правды, Фрунзе;

агрогородок Кировская;

а также более 100 других улиц и переулков, включая Академика Павлова, Калинина, Космонавтов, Комсомольскую, Свердлова, Смоленскую площадь, площадь Свободы и Победы и др.

Особое внимание стоит обратить на общежития, учебные заведения и подвальные помещения — они также попадают под отключение.

Возможны утечки и повреждения

Во время проведения гидроиспытаний тепловых сетей будет использоваться повышенное давление. В таких условиях не исключены прорывы трубопроводов и утечки воды. Жителям рекомендуют заранее освободить подвалы и цокольные помещения от ценных вещей, а при обнаружении протечек незамедлительно сообщать по телефонам:

67-04-41

67-04-14

67-06-47

Что нужно знать

Такие испытания проводятся ежегодно и являются обязательной частью подготовки к следующему отопительному сезону. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать повседневные дела, особенно если они связаны с водой — будь то ремонт, стирка или длительное отсутствие дома.