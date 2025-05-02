Где купить надёжный аккумулятор в Витебске: магазин 1akb.by приглашает автолюбителей

Проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года — частое явление. Нередко корень проблемы скрыт в изношенном аккумуляторе. В такой ситуации важно не терять время и обратиться в проверенное место, где вам подскажут, какой аккумулятор выбрать, быстро подберут подходящую модель и при необходимости установят её на месте. В Витебске таким местом является специализированный магазин 1akb.by.
Адрес магазина: г. Витебск, пр-т Строителей, д.12, к.1
Время работы: Пн–Пт: 9:00–20:00, Сб–Вс: 9:00–18:00
Широкий ассортимент аккумуляторов под любые задачи
В магазине 1akb.by вы найдёте аккумуляторы для:
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легковых автомобилей;
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внедорожников и кроссоверов;
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коммерческого транспорта;
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грузовиков и спецтехники;
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мотоциклов и скутеров.
В наличии продукция ведущих производителей: Bosch, Varta, Exide, Topla, Tubor, Mutlu, Nord Star, Forse, Zubr, Akom и другие. Есть как бюджетные модели, так и премиум-решения с увеличенным сроком службы и высокой устойчивостью к перепадам температур.
Подбор аккумулятора по параметрам
Если вы не уверены, какой аккумулятор нужен — наши специалисты помогут:
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рассчитать необходимую емкость и пусковой ток;
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учесть особенности эксплуатации (город/трасса, климат);
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сравнить варианты по цене и гарантии.
Даже если вы впервые меняете аккумулятор — мы подскажем всё, что нужно знать.
Утилизация старых аккумуляторов с компенсацией
Сдать старый аккумулятор — не только правильно с точки зрения экологии, но и выгодно. Мы принимаем отработанные АКБ с компенсацией стоимости, которую можно зачесть при покупке нового. Таким образом, вы экономите и не вредите окружающей среде.
Установка, зарядка и проверка — прямо на месте
В нашем магазине можно:
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протестировать старый аккумулятор;
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бесплатно установить новый на авто;
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проверить напряжение, пусковой ток и заряд;
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при необходимости — зарядить АКБ или проконсультироваться по обслуживанию.
Мы заботимся о том, чтобы после визита в 1akb.by у вас не осталось вопросов и проблем с запуском автомобиля.
Доставка аккумуляторов по Витебску
Если нет возможности приехать лично — оформите заказ с доставкой. Мы привезём аккумулятор в удобное для вас время. Также возможна доставка с установкой — особенно удобно в случае, если авто не заводится.
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Загляните к нам по адресу:
г. Витебск, пр-т Строителей, д.12, к.1
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Сделайте правильный выбор — приезжайте в 1akb.by и забудьте о проблемах с запуском двигателя!