Где купить надёжный аккумулятор в Витебске: магазин 1akb.by приглашает автолюбителей

Проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года — частое явление. Нередко корень проблемы скрыт в изношенном аккумуляторе. В такой ситуации важно не терять время и обратиться в проверенное место, где вам подскажут, какой аккумулятор выбрать, быстро подберут подходящую модель и при необходимости установят её на месте. В Витебске таким местом является специализированный магазин 1akb.by.

Адрес магазина: г. Витебск, пр-т Строителей, д.12, к.1

Время работы: Пн–Пт: 9:00–20:00, Сб–Вс: 9:00–18:00

Широкий ассортимент аккумуляторов под любые задачи

В магазине 1akb.by вы найдёте аккумуляторы для:

легковых автомобилей;

внедорожников и кроссоверов;

коммерческого транспорта;

грузовиков и спецтехники;

мотоциклов и скутеров.

В наличии продукция ведущих производителей: Bosch, Varta, Exide, Topla, Tubor, Mutlu, Nord Star, Forse, Zubr, Akom и другие. Есть как бюджетные модели, так и премиум-решения с увеличенным сроком службы и высокой устойчивостью к перепадам температур.

Подбор аккумулятора по параметрам

Если вы не уверены, какой аккумулятор нужен — наши специалисты помогут:

рассчитать необходимую емкость и пусковой ток;

учесть особенности эксплуатации (город/трасса, климат);

сравнить варианты по цене и гарантии.

Даже если вы впервые меняете аккумулятор — мы подскажем всё, что нужно знать.

Утилизация старых аккумуляторов с компенсацией

Сдать старый аккумулятор — не только правильно с точки зрения экологии, но и выгодно. Мы принимаем отработанные АКБ с компенсацией стоимости, которую можно зачесть при покупке нового. Таким образом, вы экономите и не вредите окружающей среде.

Установка, зарядка и проверка — прямо на месте

В нашем магазине можно:

протестировать старый аккумулятор;

бесплатно установить новый на авто;

проверить напряжение, пусковой ток и заряд;

при необходимости — зарядить АКБ или проконсультироваться по обслуживанию.

Мы заботимся о том, чтобы после визита в 1akb.by у вас не осталось вопросов и проблем с запуском автомобиля.

Доставка аккумуляторов по Витебску

Если нет возможности приехать лично — оформите заказ с доставкой. Мы привезём аккумулятор в удобное для вас время. Также возможна доставка с установкой — особенно удобно в случае, если авто не заводится.

Почему выбирают 1akb.by в Витебске?

Опытные специалисты и качественный сервис

Большой выбор аккумуляторов от проверенных брендов

Выгодные цены и система скидок

Утилизация старых АКБ с компенсацией

Возможность доставки и установки

Реальные отзывы и репутация надёжного продавца

Как связаться и заказать аккумулятор?

Загляните к нам по адресу:

г. Витебск, пр-т Строителей, д.12, к.1

Или оформите заказ онлайн на сайте 1akb.by, где вы также найдёте полезные советы, обзоры аккумуляторов и калькулятор подбора АКБ по авто.

Сделайте правильный выбор — приезжайте в 1akb.by и забудьте о проблемах с запуском двигателя!