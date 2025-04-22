Алексей Колосков пропустил 4 шайбы в заключительном матче сезона в составе «Филадельфии»

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» потерпела поражение от «Баффало Сейбрз» со счетом 4:5. Особое внимание в этой встрече было приковано к выступлению белорусского вратаря «летчиков» Алексея Колосова, который вышел в стартовом составе. Хотите следить за выступлениями представителей Беларуси в главной лиге мира? Для этого нужно лишь скачать Pari мобильное приложение, в котором доступны прямые трансляции хоккейных матчей.

23-летний голкипер провел на льду 58 минут и 49 секунд, продемонстрировав неплохую игру, несмотря на пропущенные шайбы. За это время он сумел отразить 26 бросков из 30, показав процент сэйвов 86,7%. Стоит отметить, что пятая шайба была заброшена в пустые ворота, когда Колосов был заменен на шестого полевого игрока.

Этот матч стал финальным аккордом сезона как для самого Колосова, так и для его команды. По итогам регулярного чемпионата белорусский вратарь принял участие в 17 играх, одержав 5 побед. Его итоговая статистика включает коэффициент надежности 3.59 и процент отраженных бросков 86,7%.

К сожалению, сезон для «Филадельфии» завершился на минорной ноте – команда заняла последнее место в Восточной конференции, набрав 76 очков в 82 матчах. Такой результат не позволил «летчикам» побороться за выход в плей-офф Кубка Стэнли.