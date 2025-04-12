Житель Витебской области пригрозил газовщикам пистолетом: что стало причиной?

Витебская область
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Инцидент произошел в одной из деревень Ушачского района Витебской области. Сотрудники МЧС прибыли к мужчине с проверкой системы отопления, где обнаружили неучтенные газовые баллоны, сообщили в управлении ГКСЭ по Витебской области.

После этого на место вызвали работников газовой службы, которые попытались забрать баллоны. Однако хозяин дома не хотел расставаться с имуществом и, чтобы запугать сотрудников, достал пистолет. Вскоре на место происшествия прибыли оперативники, которые изъяли у 41-летнего мужчины оружие.

Эксперты установили, что пистолет оказался страйкбольным, который не является оружием по закону, но может быть опасен, нанеся травму.

«Любые случайные травмы, причиненные таким «пугачом», будут рассматриваться в рамках закона», — отметили в ГКСЭ.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой действия мужчины получат юридическую оценку.

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