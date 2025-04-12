Футболисты «Нафтана» примут «МЛ Витебск» в четвертом туре чемпионата Беларуси

На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги продолжаются матчи четвертого тура.

Вчера гродненский «Неман», занявший второе место в прошлом сезоне, обыграл на своем поле «Слуцк» со счетом 2:1. Оба гола хозяева забили до перерыва: сначала отличился Иван Садовничий, затем Антон Сучков удвоил преимущество. Гости смогли ответить лишь в компенсированное время — мяч забил Илья Грищенко. В еще одном поединке «Витебск» и «Ислочь» устроили результативную ничью — 3:3.

Сегодня на поле выйдут еще три пары команд. Дебютант высшей лиги «МЛ Витебск», удачно начавший сезон, отправится в гости к «Нафтану» из Новополоцка. Борисовский БАТЭ примет «Гомель», а в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» сразится с дзержинским «Арсеналом».

Оставшиеся встречи четвертого тура пройдут завтра. В Мозыре «Славия» сыграет с минским «Динамо», брестское «Динамо» примет «Сморгонь», а столичный «Минск» встретится с «Молодечно».

На данный момент турнирную таблицу возглавляют «Славия» и МЛ Витебск, набравшие по 7 очков. На одно очко отстают БАТЭ, «Ислочь» и «Неман». Замыкают таблицу «Молодечно», проигравшее все три матча, и «Сморгонь», у которой пока одно очко.

Лучшим бомбардиром турнира остается нападающий «Славии» Андрей Соловей — в его активе 3 гола.