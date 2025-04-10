Новый аттракцион в Витебске: что известно о «воздушной железной дороге»

В Витебске планируется запуск нового аттракциона — «воздушной железной дороги». Новый аттракцион планируется установить за зданием поликлиники УВД, где в данный момент идут подготовительные работы. Точные сроки открытия пока не определены, однако ожидается, что он начнет работать к концу 2025 года. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, и только после её утверждения можно будет точно назвать дату открытия.

Для производства аттракциона была выбрана китайская компания, специализирующаяся на создании подобных конструкций.

Этот аттракцион — не первый шаг в обновлении витебского парка. Ранее сюда были добавлены новые аттракционы, такие как «Седьмое небо», которые вызвали большой интерес среди любителей экстремальных развлечений. С появлением «воздушной железной дороги» парк обещает стать ещё более привлекательным как для местных жителей, так и для туристов.