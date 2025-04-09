Плановые отключения горячей воды в Витебске начнутся с 6 мая 2025 года

С 6 мая 2025 года жители Витебска начнут сталкиваться с временными отключениями горячей воды. Это связано с проведением ежегодных гидравлических испытаний и ремонтных мероприятий на тепловых сетях, которые необходимы для подготовки к отопительному сезону. Филиал «Витебские тепловые сети» РУП «Витебскэнерго» утвердил график, по которому горячее водоснабжение будет поэтапно отключаться в разных районах города.

График отключений горячей воды в Витебске:

6–7 мая

Котельная «Южная»

Отключения затронут улицы Воинов-Интернационалистов, Медицинскую, нечетную сторону проспекта Строителей, а также улицы П. Бровки, Чкалова и Победы.

12–24 мая

Витебская ТЭЦ

Без горячей воды останется центральная часть города: улицы Ленина, Правды, Черняховского, а также районы вблизи улиц 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебеля, Будённого и другие.

2–14 июня

Котельная «Южная», I этап

Под отключение попадут Московский проспект, улицы П. Бровки, Чкалова, Победы, Шрадера, Жесткова, а также микрорайон «Билево».

9–21 июня

Котельная «Северная»

Испытания охватят улицы Гагарина, Серова, Скорины, Осипенко и проспект Людникова.

21 июля – 2 августа

Мини-ТЭЦ «Восточная»

Горячее водоснабжение будет отключено на улицах Котовского, Правды, Московском проспекте, в микрорайоне «Черёмушки», посёлке Тулово, а также в зданиях Витебского государственного технологического университета.

11–23 августа

Котельная «Южная», II этап

В зону отключений вновь попадут улицы Воинов-Интернационалистов, Медицинская, проспект Строителей, а также улицы П. Бровки, Чкалова и проспект Победы.

Работы будут проходить поэтапно, охватывая разные части города. Так, с 12 по 24 мая горячее водоснабжение приостановят в центральной части Витебска — в районах вокруг улиц Ленина, Правды, Черняховского. Далее, с 2 по 14 июня, отключения затронут Московский проспект и близлежащие улицы, включая Чкалова и Победы. С 9 по 21 июня испытания будут проводиться на севере города, включая улицы Гагарина, Серова и Скорины. Летом, с 21 июля по 2 августа, работы переместятся в район мини-ТЭЦ «Восточная», а второй этап отключений от котельной «Южная» состоится в августе.

Важная информация для жителей

Во время проведения гидравлических испытаний, особенно при использовании повышенного давления, возможны отклонения параметров теплоносителя и временные сбои в подаче горячей воды. Это может повлечь за собой повреждение труб и утечку сетевой воды. Жителям рекомендуется заранее принять меры предосторожности — особенно в подвальных помещениях, где хранятся личные вещи или оборудование. Повышенное внимание стоит уделить районам, где испытания будут проводиться на высокую температуру, например, на улицах Воинов-Интернационалистов, Медицинской и проспекте Строителей.