ДТП в Витебске: водитель не справился с управлением и врезался в столб

Сегодня днём в Витебске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля. Авария случилась в районе дома №74 по улице Максима Горького.

По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения, находившийся за рулём автомобиля Citroen Xsara, по неустановленной пока причине потерял управление. Машина съехала с проезжей части и врезалась в световую опору.

От удара автомобиль получил серьёзные повреждения. Водитель был травмирован и доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. О степени тяжести полученных травм пока официально не сообщается.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. Не исключается, что в качестве причин могли выступить превышение скорости, неудовлетворительное состояние дороги или погодные условия.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия и не терять концентрации за рулём. Особое внимание следует уделять управлению в черте города, где плотность движения высока, а любые ошибки могут привести к тяжёлым последствиям.