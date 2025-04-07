ДТП в Витебске: водитель не справился с управлением и врезался в столб

Витебская область
Автор Опубликовано

Сегодня днём в Витебске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля. Авария случилась в районе дома №74 по улице Максима Горького.

По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения, находившийся за рулём автомобиля Citroen Xsara, по неустановленной пока причине потерял управление. Машина съехала с проезжей части и врезалась в световую опору.

От удара автомобиль получил серьёзные повреждения. Водитель был травмирован и доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. О степени тяжести полученных травм пока официально не сообщается.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, спасатели и бригада скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. Не исключается, что в качестве причин могли выступить превышение скорости, неудовлетворительное состояние дороги или погодные условия.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия и не терять концентрации за рулём. Особое внимание следует уделять управлению в черте города, где плотность движения высока, а любые ошибки могут привести к тяжёлым последствиям.

Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий
Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2025 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.