В Витебской области снизились цены в Fix Price

В магазинах Fix Price, расположенных в Витебской области, цены на сотни товаров стали еще ниже. В акцию вошли продукты, косметика, бытовая химия, товары для дома, дачи и сада, а также множество других полезных вещей. Единственное условие — использование карты лояльности Fix Price.

Дополнительная выгода с картой

«Наша цель – предлагать покупателям широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Теперь шопинг стал еще выгоднее! Используя карту Fix Price, можно не только приобретать нужные товары по сниженной стоимости, но и получать дополнительные преимущества», — сообщили в пресс-службе сети магазинов.

В торговых точках Fix Price уже появились двойные ценники, где указаны цены с картой и без нее. Ознакомиться с актуальными скидками также можно в разделе «Спец цена» на сайте и в мобильном приложении.

Как получить карту Fix Price?

Оформить карту можно прямо в магазине на кассе — ее стоимость сразу возвращается в виде бонусов. Также доступна бесплатная виртуальная карта в мобильном приложении Fix Price, с помощью которой можно копить баллы и оплачивать ими до 50% от суммы покупки. Главное – зарегистрировать карту на сайте или в приложении.