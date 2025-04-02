Где в Витебской области 2 апреля работают мобильные датчики контроля скорости?

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Витебская Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что сегодня, 2 апреля, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:

✅С 08:00 до 20:00

➡️на автодороге М-8: Витебский район (107+030), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых автомобилей 70 км/час.

➡️на автодороге М-8: Оршанский район (140+145), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых автомобилей 70 км/час.

➡️Подъезд №2 к Новополоцку от автодороги Р-45 (2+720), скоростные ограничения 70 км/час.

➡️на автодороге Р-45: Полоцкий район, н.п.Рогочи (19+945), скоростные ограничения 60 км/час.

авто ГАИ ГАИ Витебска
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