Где в Витебской области 2 апреля работают мобильные датчики контроля скорости?

В Витебске обновят около 190 тысяч кв.м асфальтобетонного покрытия

В Витебске обновят около 190 тысяч кв.м асфальтобетонного покрытия

Витебская Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей, что сегодня, 2 апреля, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: