В Витебске возобновляют дачные автобусные маршруты

С 29 марта в Витебске вновь начнут курсировать сезонные дачные маршруты, которые обеспечат удобное транспортное сообщение для садоводов и дачников.

Возобновляются рейсы по маршрутам:

№ 32 : «пос. Сокольники – Васюты – пр. Московский – пр. Людникова – Бибиревка»

№ 32А : «пос. Сокольники – Васюты – пр. Московский – пр. Людникова – Улановичи-2»

№ 242-С : «Витебск – Лятохи» (отправление от автовокзала в 9:50 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям)

№ 242-С : «Витебск – Лятохи» (отправление от автовокзала в 16:02 по выходным)

№ 214-С : «Витебск (о.п. Медцентр) – Дрюково – дачи» (отправление в 7:20 по выходным)

№ 213-С: «Витебск – Дрюково – дачи» (отправление в 15:34 по выходным)

Дополнительные рейсы с 1 апреля:

№ 242-С : «Витебск – Лятохи» (отправление от автовокзала в 14:45 по вторникам и четвергам)

№ 214-С : «Витебск (о.п. Медцентр) – Дрюково – дачи» (отправление в 9:10 по вторникам и четвергам)

№ 213-С: «Витебск – Дрюково – дачи» (отправление в 15:27 по вторникам и четвергам)

Отменённые рейсы:

С 29 марта прекращается движение автобусов по маршруту № 242-С «Витебск – Лятохи» с отправлением от автовокзала в 11:20 и 14:05 по чётным субботам.регион витебрегион витеб

Важная информация для пассажиров

При планировании поездок рекомендуется заранее уточнять расписание на автовокзале или на официальных ресурсах перевозчика, так как возможны корректировки в графике движения.