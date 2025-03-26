В Витебске возобновляют дачные автобусные маршруты

С 29 марта в Витебске вновь начнут курсировать сезонные дачные маршруты, которые обеспечат удобное транспортное сообщение для садоводов и дачников.
Возобновляются рейсы по маршрутам:
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№ 32: «пос. Сокольники – Васюты – пр. Московский – пр. Людникова – Бибиревка»
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№ 32А: «пос. Сокольники – Васюты – пр. Московский – пр. Людникова – Улановичи-2»
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№ 242-С: «Витебск – Лятохи» (отправление от автовокзала в 9:50 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям)
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№ 242-С: «Витебск – Лятохи» (отправление от автовокзала в 16:02 по выходным)
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№ 214-С: «Витебск (о.п. Медцентр) – Дрюково – дачи» (отправление в 7:20 по выходным)
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№ 213-С: «Витебск – Дрюково – дачи» (отправление в 15:34 по выходным)
Дополнительные рейсы с 1 апреля:
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№ 242-С: «Витебск – Лятохи» (отправление от автовокзала в 14:45 по вторникам и четвергам)
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№ 214-С: «Витебск (о.п. Медцентр) – Дрюково – дачи» (отправление в 9:10 по вторникам и четвергам)
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№ 213-С: «Витебск – Дрюково – дачи» (отправление в 15:27 по вторникам и четвергам)
Отменённые рейсы:
С 29 марта прекращается движение автобусов по маршруту № 242-С «Витебск – Лятохи» с отправлением от автовокзала в 11:20 и 14:05 по чётным субботам.регион витебрегион витеб
Важная информация для пассажиров
При планировании поездок рекомендуется заранее уточнять расписание на автовокзале или на официальных ресурсах перевозчика, так как возможны корректировки в графике движения.