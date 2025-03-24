В Витебской области задержали 11 человек за кражу мяса с предприятия

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке ОМОНа задержали 11 жителей одного из районов Витебской области по подозрению в хищении продукции с мясоперерабатывающего предприятия. Возраст задержанных составляет от 17 до 59 лет.

По данным правоохранительных органов, организатором преступной схемы оказался 46-летний мастер производственного цеха, который действовал в сговоре со своим бывшим 40-летним подчинённым. К махинации были привлечены также работники предприятия и их родственники.

Следствие установило, что во время смены руководитель намеренно нарушал технологический процесс, создавая излишки мясной продукции. Эти излишки складировались в вентиляционное окно, выходящее на улицу. В течение одной ночи злоумышленники вывезли с территории предприятия несколько сотен килограммов мясных изделий, после чего похищенное было распределено между членами группы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения, совершённого группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Расследование продолжается.