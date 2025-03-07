Регулярное обслуживание автомобиля помогает сохранить работоспособность мотора и избежать крупных поломок. При этом и замена моторного масла должна проходить так часто, как это указано производителем. Это обеспечит полное смазывание металлических деталей: поршней, цилиндров, подшипников и т. д. Масляная пленка уменьшает износ и трение, предотвращая контакт поверхностей друг с другом.

Однако в процессе работы двигателя происходит сгорание топлива, что сопровождается образованием продуктов сгорания. Все это попадает в моторку, снижая ее эффективность. Нужно помнить и о достаточно высоких температурах, до которых нагревается двигатель во время работы. И хотя производителем закладывается определенная термоустойчивость, по ходу эксплуатации автомасло неизменно теряет свои свойства. Поскольку под воздействием температур масло окисляется, теряет изначальную вязкость, оно перестает в полной мере выполнять назначенные функции.

Чтобы сохранить рабочее состояние двигателя автомобиля, автопроизводители рекомендуют придерживаться заданных интервалов по замене технических жидкостей. Дело в том, что завод выпускает двигатели с учетом определенных типов и вязкости. Соответственно они могут заранее рассчитать, когда лучше проводить замену, чтобы поддерживался оптимальный уровень смазки и защиты. Для этого лучше купить оригинальное моторное масло на 1ak.by

Но кроме заводских рекомендаций, водитель должен учитывать и тип двигателя, климат, сезон, стиль своего вождения. В каждой модели интервал, через сколько километров нужно менять моторное масло, может отличаться. В среднем рекомендуется это делать каждые 8-10 тысяч километров пробега. Либо через 6-12 месяцев, в зависимости от того, что наступает раньше.

Как правильно менять моторное масло

Сейчас большинство моделей машин имеет бортовой компьютер, где водитель может отслеживать текущее состояние всех систем. В том числе, и время когда лучше менять моторное масло: как только появляется горящий индикатор «масленки», подлейте недостающее количество.

Когда вам нужно менять моторное масло, начните с подготовки всех материалов:

Новое автомасло, подобранное по всем допускам и в нужном объеме;

Новый масляный фильтр;

Емкость для сбора отработанной жидкости;

Защитные перчатки, очки.

После того как подготовили нужные инструменты, можно приступать непосредственно к замене. Для удобства доступа используйте смотровую яму или эстакаду, так как сливное отверстие обычно расположено в нижней части кузова. К тому же размещение тары для «отработки» тоже требует пространства. Последовательность шагов такая:

Поставьте машину на ровной поверхности. Это учитывается для того, чтобы при измерении уровня жидкости в отсеке не было погрешностей.

Заведите машину, дайте двигателю немного поработать, а потом снова заглушите двигатель.

Найдите сливную пробку, поставьте под ней емкость для сбора отработанной жидкости.

Снимите пробку и дайте всей жидкости стечь. Обычно на это уходит до 10-15 минут. Берегите при этом руки, так как стекающая жидкость может обжечь кожу.

Снимите старый масляный фильтр, установите на его место новый.

Затем открутите крышку маслозаливной горловины и влейте новое масло. Некоторые для удобства используют воронку.

Заливать сразу весь объем не стоит. Щупом проверяйте уровень, чтобы случайно не перелить.

Выбирать новые масло и масляный фильтр для машины лучше опираясь на рекомендации производителя. В инструкции указывается подходящий состав, вязкость, спецификации, как часто надо менять моторное масло в автомобиле. При этом, из-за сложностей проведения некоторых манипуляций, некоторые предпочитают ехать сразу на СТО. В таком случае водитель точно знает, что все манипуляции проведены правильно.

Также важно учитывать репутацию поставщика, чтобы не сомневаться в качестве продукта. Если раньше можно было ориентироваться на плохое исполнение канистры или этикетки, например, теперь мошенники копируют каждую деталь полностью идентично. Так что визуально отличить подделку крайне сложно. Тем, кто предпочитает заниматься обслуживанием самостоятельно, автомастерские советуют покупать технические жидкости в крупных магазинах, например, в «Первой аккумуляторной компании». 1AK.BY более 15 лет ведет работу с основными производителями масел и проверяет поступающий товар.

Водители смогут подобрать в ассортименте масла G-Energy, Gazpromneft, Kuttenkeuler, Takayama и других изготовителей. В каждом бренде присутствуют линейки для дизелей и бензиновых двигателей, легкового и коммерческого транспорта, отечественных автомобилей и иномарок. А если вы сами не уверены, какая моторка подойдет для вашей машины и как часто нужно менять моторное масло, всегда можете уточнить у специалистов 1AK.BY.

Качество технических жидкостей влияет на состояние вашего автомобиля напрямую, поэтому регламент замены нарушать не стоит. Если допустить масляное голодание, истончается смазочный слой между деталями и возрастает трение. Также больше не выполняется теплоотводящая функция, а при перегреве двигателя может наступить деформация или разрушение компонентов. Все это ускоряет износ и ведет к преждевременному выходу из строя оборудования. А в итоге – к еще более дорогому ремонту.