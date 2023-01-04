Важность своевременной замены масла и воздушного фильтра

Фильтрационные модули – это детали, обеспечивающие нормальное функционирование двигателя автомобиля Форд, что характерно и для других моделей. Так и моторное масло отвечает за функционал топливной системы, выступая в качестве смазочного и охлаждающего рабочего состава. А воздушные фильтры отвечают за поставку очищенного воздуха в моторные камеры сгорания. Загрязнение масла и фильтров напрямую отражается на работоспособности машины, снижая производительность силовой установки, ухудшая запуск и повышая расход топлива. Неприятности происходят с нарастающим эффектом, вследствие чего нерешенная своевременно проблема может привести к плачевным последствиям.

Когда нужно менять масло на автомобилях Форд?

После определенного пробега рекомендуется замена масла в двигателе Форд, также обязательно требуется установить новый фильтр. Нужно понимать, что замена смазочной жидкости связана с загрязнением рабочего состава, появлением в нем металлических частиц. Из-за чего первоначальные свойства смазки снижаются, с определенного момента она перестает быть защитой, превращаясь в абразивную опасность.

Также такие работы выполняются и в случае механического повреждения автомобиля. Удар может повредить внутренние детали силовой установки, и эти осколки попадут в топливную систему в качестве опасного абразива. После восстановительных работ непременно нужно заменить масло одновременно с фильтрующим модулем.

Когда нужно менять воздушный фильтр на автомобиле Форд?

Рекомендуется соблюдать сроки, установленные производителем авто этой марки. В среднем после пробега 15−30 тыс. км проводится процедура планового техобслуживания, в ходе которой осуществляется замена воздушного фильтра Форд на новый. Однако продолжительность установленного срока часто определяют условия эксплуатации машины. Узлы и механизмы Форд чувствительны к запыленной городской среде, в связи с этим лучше регулярно контролировать внешний вид фильтра. На желтых либо белых синтетических элементах загрязнения сразу заметны.

Почему важно вовремя менять воздушный фильтр?

Забитый грязью «воздушник» теряет пропускную способность. Из-за чего в двигатель будет поступать меньше воздуха. Снизится процент сжигания топлива либо уменьшится подача последнего. Также возникает риск прорыва фильтрующей оболочки, что повлечет за собой уже засорение самого мотора. В таком случае сократится срок службы двигателя. Масло или воздушный фильтр – недорогие вопросы, замену можно выполнить самостоятельно либо обратившись к автослесарям. Поэтому нет смысла рисковать автомобилем, игнорируя наши советы.