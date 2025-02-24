В Городокском районе утонул мужчина в искусственном водоеме

Витебская область
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В Городокском районе утонул мужчина в искусственном водоеме

В деревне Сельцо Городокского района Витебской области произошла трагедия — в искусственном водоеме обнаружено тело утонувшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о происшествии поступило 4 февраля в 9:34. Спасатели оперативно прибыли на место и извлекли из воды погибшего — им оказался 64-летний пенсионер, родившийся в 1960 году.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. По предварительной информации, он мог поскользнуться и упасть в воду, однако точные причины установят следственные органы. Спасатели в очередной раз напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность возле водоемов, особенно в зимний период, когда поверхность может быть скользкой и коварной.

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