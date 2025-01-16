«Динамо Молодечно» одержал две разгромные победы над «Авиатором» в Экстралиге

12 января 2025 года «Динамо Молодечно» во второй раз за два дня принимал на своем льду «Авиатор» в рамках регулярного первенства белорусской Экстралиги по хоккею. Фарм-клуб минского «Динамо» уверенно набрал очки в матчах против последней команды, и продолжает борьбу за лидирующую позицию в турнирной таблице. Следить за событиями белорусского хоккею удобнее всего в мобильном приложении надежного букмекера – бетбум скачать на андроид бесплатно можно на сайте «РБ».

Феноменально начавший сезон «Динамо Молодечно» заметно сбавил обороты к середине регулярного чемпионата, но в последних двух матчах «бело-синие» вернулись на привычный уровень наборы очков. И это неудивительно, так как соперником выступала последняя команда чемпионата «Авиатор».

Первый поединок между этими командами завершился со счетом 6:1 в пользу «Динамо Молодечно». В составе хозяев в той встрече заброшенными шайбами отметились Ермаков (дубль), Клавдиев, Медведев, Мальцев и Ольшанский. Спустя 2 дня коллективы вновь вышли на лед спортивного центра в Молодечно. «Бело-синие» вновь отправили в ворота соперника 6 голов, но на этот раз сохранили «нолик» в графе пропущенных шайб. Благодаря двум подряд победам с общим счетом 12:1 «Динамо Молодечно» приблизился к зоне лидеров, отставая от лидирующей позиции на три очка.