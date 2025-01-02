Легковушка насмерть сбила пешехода в Витебске

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В Витебске в результате ДТП погиб пешеход. Об этом «Витебскому курьеру» сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Рано утром 1 января 57-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, двигаясь по ул.Зеленогурской, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении пересекавшему проезжую часть дороги пешеходу 1994 года рождения и совершил на него наезд. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Легковушка насмерть сбила пешехода в Витебске
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка.

дтп
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