Легковушка насмерть сбила пешехода в Витебске

В Витебске в результате ДТП погиб пешеход. Об этом «Витебскому курьеру» сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Рано утром 1 января 57-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, двигаясь по ул.Зеленогурской, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении пересекавшему проезжую часть дороги пешеходу 1994 года рождения и совершил на него наезд. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.