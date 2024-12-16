Беларусь утопает в рекламе игорных компаний: в чём причина

Реклама азартных игр в Беларуси заметно увеличилась за последние несколько лет, что не осталось без внимания общественности. Некоторые граждане не обращают на неё внимание, но есть и те, кому не нравится популяризация гемблинг-операторов. Разбираемся, почему операторы стали активно рекламироваться.

Пандемия, рост интереса и конкуренция — основные причины увеличения рекламы

Эксперты отмечают, что на обилие баннеров, плакатов и других промоматериалов повлияли следующие факторы.

Пандемия. 2020 год стал переломным для многих индустрий, включая игорную. В условиях пандемии часть населения искала развлечения онлайн, что подтолкнуло людей к знакомству с азартными платформами. Не последнюю роль сыграли обзоры бонусов за регистрацию в казино на разных сайтах. Ведь такие бонусы сулят выгоду новым игрокам. Игорные компании, заметив тенденцию, активно начали заполнять медиапространство своей рекламой.

Рост популярности игорных компаний. В момент пандемии крупные ритейлеры, банки, мобильные операторы и другие организации сократили маркетинговые бюджеты, так как стали получать меньше прибыли. У рекламодателей освободились места, которые быстро начали занимать гемблинговые компании.

Всё больше людей стали интересоваться азартными развлечениями. Из-за этого их популярность в стране выросла. По оценкам специалистов, знакомых с индустрией, с 2021 года доля играющего населения выросла на 2% — с 4% до 6%.

Пользователи проводят время на сайтах букмекеров и казино, чтобы отвлечься от проблем. Также некоторые из них считают, что подобное развлечение способно улучшить их финансовое положение.

Азартные игры охватывают многое. Сегодня люди видят логотипы и проморолики операторов в социальных сетях, в интернете, по ТВ, радио и в трансляциях.

Конкуренция среди компаний. Легальные белорусские операторы — Betera, Fonbet, Maxline, Grand Casino, Brazino777, Marathonbet, Winline и Betcity — активно конкурируют за новых клиентов. Чтобы привлечь внимание как можно большего числа потенциальных игроков, они скупают всё больше площадей, тратя на это сотни тысяч. Для них такие инвестиции оправданы, поскольку позволяют привлекать новых клиентов.

В итоге рынок наружной рекламы стал ареной конкуренции для гемблинг-операторов. Это объясняет масштабное присутствие их рекламных материалов в городской среде. Букмекерские компании и онлайн-казино активно используют яркие слоганы и визуально привлекательные образы, чтобы привлечь внимание и запомниться потенциальным клиентам.

Чего ждать дальше

На ситуацию может повлиять государственное регулирование. Если будут введены дополнительные ограничения на рекламу азартных игр, её объём может сократиться. Если же рынок никто не будет трогать, конкуренция между операторами продолжится, а объёмы рекламы сохранятся или даже вырастут.