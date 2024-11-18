«Динамо-Шинник» готовится к двум выездным матчам в Москве

Календарь Молодежной Хоккейной Лиги подготовил для «Динамо-Шинник» небольшой сюрприз – небольшой отпуск с 28 октября по 19 ноября. Фанаты молодежного белорусского клуба надеются, что отдых пойдет на пользу игрокам перед важными матчами против «МХК Динамо Москва» и «МХК Спартак». Помимо грядущих ярких вывесок для поклонников хоккея из Беларуси есть еще одна отличная новость – актуальная мостбет партнерка позволяет зарабатывать своим пользователям на спортивных событиях совершенно бесплатно.

Последний матч «Динамо-Шинник» провел еще в конце октября. В рамках домашней серии юные хоккеисты из Беларуси дважды обыграли команду «СКА-ГУОР Карелия» со счетом 1:0 и 8:1. Ранее молодежная команда «Зубров» одержала еще три победы над «Капитаном» 3:2 и 5:2, а также «Академией хоккея имени Михайлова» 3:2.

После небольшого отпуска в самый разгар сезона «Динамо-Шинник» предстоят два выездных матчах против «МХК Динамо» и «МХК Спартак» в Москве. Первая встреча состоится 19 ноября, заключительная встреча пройдет 22 ноября. После 19-ти сыгранных туров юные «Зубры» занимают вторую строчку в турнирной таблице Серебряного дивизиона западной конференции, набрав 32 очка.

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