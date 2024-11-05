В Витебской области более 700 таксистов столкнулись с задержкой в повышении квалификации

В Витебской области образовалась сложная ситуация с обязательным повышением квалификации водителей такси, которое теперь стало необходимым для включения в реестр автоперевозчиков по указу №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров». Из-за ограниченных возможностей местных обучающих центров на прохождение курсов образовалась очередь из более чем 700 человек, растянувшаяся вплоть до 2025 года.

С сентября текущего года водители такси в регионе начали сталкиваться с трудностями при записи на курсы повышения квалификации, так как до недавнего времени услуги обучения могли предоставлять только две организации, способные обучить не более 180 человек ежемесячно. Этих мощностей оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей области, что привело к возникновению значительных очередей.

В ответ на сложившуюся ситуацию Комитет государственного контроля (КГК) Витебской области принял меры для увеличения числа организаций, предоставляющих услугу повышения квалификации водителей категории «В». Теперь водители могут проходить курсы уже в пяти учебных заведениях региона. Стоимость обучения на курсах составляет 360 рублей.

Кроме того, для практических занятий по дисциплине «Автодромная подготовка» были дополнительно выделены площадки, находящиеся в собственности области, в Орше и Полоцке, что позволит водителям удобнее проходить практическую часть обучения и сократит нагрузку на обучающие центры.