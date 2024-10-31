Бухгалтер из Орши похитила 195 тысяч рублей, объяснив это борьбой за красоту

Криминал
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В Орше бухгалтер на протяжении нескольких лет незаконно начисляла себе завышенную заработную плату, что удалось выявить благодаря новой сотруднице, заметившей подозрительно высокие суммы комиссионных выплат. Проведенная проверка подтвердила факт хищения значительной суммы денег.

На допросе женщина пояснила, что мотивом для её действий стало стремление к улучшению внешности: похищенные деньги она тратила на борьбу с лишним весом, включая консультации у специалистов и покупку специализированного питания. После потери веса ей также понадобились средства на обновление гардероба. Воспользовавшись служебными полномочиями, бухгалтер вносила изменения в документы о выплатах, что позволило ей присвоить более 195 тысяч рублей.

Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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