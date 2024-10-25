В Витебске расширяют спектр малоинвазивных операций

Специалисты Витебского областного клинического специализированного центра совместно с кафедрой общей хирургии Витебского государственного медицинского университета провели лапароскопическую резекцию желудка пациенту 54 лет с диагнозом «осложненная язва 12-перстной кишки».

Лапароскопия снижает травматичность вмешательства, уменьшает риск послеоперационных осложнений, а также ускоряет восстановление и реабилитацию пациента.

Согласно научным данным, такой малоинвазивный метод почти полностью исключает риск нагноения операционной раны и более чем в 1,5 раза улучшает долгосрочные функциональные результаты.