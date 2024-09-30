У футбольного клуба «Витебск» состоялась важная встреча в рамках национального чемпионата Беларуси

24 сентября состоялась встреча ФК «Витебск» против «Динамо» (Минск). В домашнем матче витебская команда смогла обыграть главного фаворита. В букмекерских конторах принимают ставки на предстоящие матчи чемпионата. На Betonmobile по ссылке https://betonmobile.by/betera-android-app можно скачать на смартфон мобильное приложение, которое позволит своевременно совершать ставки на матчи любимых команд.

Неожиданно для болельщиков прозвучала отставка главного тренера ФК «Витебск». Предпосылок для этого не было, так как несмотря на два подряд проигрыша, претензий у болельщиков и руководства к Павлову не было. Почему приняли такое решение, общественности не объяснили. Новым главным тренером стал Ясинский. Первый матч под его руководством команда проиграла на выездной встрече БАТЭ. В конце матча футболисты пропустили один гол.

На протяжении 4-х встреч футболисты голами не отметились. Поэтому матч в лице минского «Динамо», который считается фаворитом, был для клуба сильным испытанием. Команда из Минска из-за проходящих игр в еврокубках выступает на 2 фронта, но это не стало помехой снова стать основным кандидатом на победу в чемпионате. До этой встречи команда не терпела поражений в турнире. На счету клуба была победная серия, состоящая из 21-ти победы. Цепочку смогли разрушить витебские футболисты.

Фаворит решительно был настроен легко заработать очередные баллы, но с первой же минуты встретился с ожесточенным противостояние витебских игроков. Витебчане сразу же забрали инициативу и начали создавать голевые моменты.

В первом тайме защитник Егоров после подачи головой ударил по мячу, который стремительно полетел к воротам. Вратарь «Динамо» достать его не смог. Мяч ударился о перекладину и, к сожалению витебских болельщиков, выскочил на поле. Минской команде в этот момент сильно повезло.

Во втором тайме витебские футболисты темп не сбавили, поэтому в результате смогли отличиться. Варданян завладел мячом и смог поразить ворота Лапоухова. Минимальный успех был сохранен хозяевами до финального свистка.

За 21 матч в Высшей лиге «Динамо» потерпело первое поражение. Благодаря этой победе витебчане вернули уверенность в своих силах. У фанатов появилась надежда на продолжение борьбы за высокие места в чемпионате.