Какой лучше выбрать герметик: виды и особенности

Виды герметиков

Сегодня в продаже можно найти множество герметиков в Минске, которые отличаются назначением, характеристиками и сферой практического использования. К наиболее популярным относят силиконовые, битумные и полиуретановые, однако существуют также герметики из других материалов. В связи с этим, чтобы подобрать наиболее подходящий для выполнения конкретной задачи, каждому человеку будет полезным ознакомиться с их особенностями и спецификой, сферой применения и рекомендациями по монтажу.

Основные виды герметиков

Важно понимать, что влага, проникающая вовнутрь материалов, приносит вред, поскольку разрушает структуру, снижая прочность и эстетические характеристики. Для защиты изделий, строительных конструкций и отделочных материалов от проникновения влаги удобней всего использовать герметики. Они представляют собой полимерные композиции эластичного типа, создаваемые на основе синтетических смол. Дополнительные компоненты улучшают их практические характеристики, благодаря чему они стойко переносят перепады температур и попадание прочих веществ.

Вне зависимости от назначения, главной задачей герметика является создание барьера – препятствия для проникновения влаги вовнутрь. Нередко при помощи герметиков также склеивают поверхности, изолируют сантехнические изделия и швы отделочных материалов. С помощью данных составов также можно заделать пустоты между бревнами, устранить щели при монтаже дверей и окон, а также обеспечить уплотнение соединений между разными материалами.

Благодаря тому, что при изготовлении современных герметиков используют полимерные составляющие, готовые изделия получаются многофункциональными, способными успешно справляться с большим количеством задач. Рассмотрим основные виды герметиков по составу с указанием особенностей и сферы их практического использования.

Акриловые герметики

Такие материалы создаются из специальной акриловой кислоты на полимерной основе, благодаря чему они получаются универсальными и функциональными. С помощью акриловых герметиков можно уверенно склеивать дерево, кирпич, керамическую плитку и бетон – материалы, которые обладают различной структурой. Такие составы способны противостоять деформации в диапазоне температур от -20 до + 75°С, что является отличным показателем.

Единственное, при нагревании свыше 80°С они способны терять изначальные характеристики. Важно добавить, что акриловые соединения не боятся красок на водной основе, поэтому их свободно можно окрашивать в желаемые цвета, что важно при декоре и отделке. Спустя всего 15-20 минут акриловый герметик образует стойкую пленку, однако окончательное отверждение происходит лишь спустя 24 часа.

Виды герметиков на акриловой основе

Водостойкие. Такие составы уверенно выдерживают прямое воздействие воды. Чаще всего их используют в сантехнических узлах, туалетах в ванных комнатах, а также на кухнях при монтаже сантехнических изделий. С их помощью лучше всего уплотнять пространство между ванной и стеной. Неводостойкие. Предназначены для использования в сухих помещениях, где отсутствует прямой контакт с влагой. Лучше всего их задействовать при заделке щелей в ПВХ или гипсокартоне.

Что касается минусов, то при слишком высоких, а также слишком низких температурах материал способен терять изначальную эластичность, покрываясь трещинами.

Монтаж акрилового герметика

Залогом длительного срока службы является неукоснительное соблюдение регламента, касающегося использования строительного состава. При укладке герметика выполняют такие операции:

Подготовка поверхности. Дл улучшенной адгезии важно зачистить поверхность от пыли, произведя также обезжиривание. Для этого лучше всего использовать растворители на органической основе или же слабощелочные составы. Подойдут также простые моющие вещества. В большинстве случаев вполне подойдут ацетон, уайт-спирит или бензин Аккуратная отрезка тюбика (аппликатора) под углом 45°. Важно помнить о том, что ширина надреза будет равна ширине шва, поэтому на данный момент стоит обратить особое внимание. Это позволит производить работу удобней и быстрей, расходуя оптимальный объем состава. Вставка тюбика или баллона в специальный инструмент, который обеспечивает аккуратное выдавливание герметика. Начинают работу всегда с дальнего края, после чего ведут его постепенно к ближнему. При расположении пистолета под острым углом, получаемый слой будет толще.

Силиконовые герметики

Все герметики силиконового типа разрабатываются на основе каучука, который характеризуется улучшенной эластичностью. Вязко-текущее состояние позволяет эффективно заполнять все щели и неровности, а также малые трещины. Более того, особый состав способен затвердевать даже под непосредственным воздействием влаги.

В отличие от других, данный состав характеризуется устойчивой адгезией к дереву, стеклу, керамике, бетону и пластику. Важно заметить, что температура, при которой он сохраняет характеристики, достигает +190°С, что является дополнительным преимуществом. Более того, состав обладает улучшенной стойкостью к воздействию таких факторов, как свет, кислород и озон, причем с сохранением стойкости к химическим веществам.

Виды герметиков на силиконовой основе

Однокомпонентные составы. Активно используются в быту, поскольку способны затвердевать под воздействием влаги. С учетом разных условий они делятся на нейтральные, применяемые для герметизации швов внутри и снаружи помещения, а также на кислотные которые представляют собой бюджетный вариант (в состав входи уксусная кислота). Двухкомпонентные. Разрабатываются на полиуретановой основе. При реакции с катализатором-отвердителем такие составы способны эффективно застывать. Отличаются сложностью использования, однако успешно справляются с такой задачей, как заделка швов, герметизация бассейнов и прочих водоёмов искусственного типа.

Из недостатков силиконовых герметиков выделяют возможность окрашивания, а также не очень высокая физическая прочность. Также нужно иметь в виду, что с течением времени такие герметики могут темнеть. Они также имеют слабую устойчивость к воздействию кислот, щелочей, масел и различным видам топлива.

Особенности монтажа при помощи силиконовых герметиков

Очистка поверхности от пыли, грязи и всевозможных отложений. Обезжиривание всей поверхности. Нанесение пасты на поверхность, что выполняется при помощи пистолета. Удаление излишков губки или ветоши.

Первичное схватывание силиконового герметика происходит в течение 30 минут, однако для полного просыхания требуется как минимум 1 сутки.

Полиуретановые герметики

Составы разрабатываются на основе химического компонента, которая по итогу дает высокую эластичность. В отличие от других видов, данный герметик способен противостоять погодным условиям, обеспечивая в то же время устойчивость к различным повреждениям.

Полиуретановые герметики являются наиболее надежными, способными выдерживать перепады температур в диапазоне от -60 до +75°С. Они отлично склеивают керамические, деревянные, каменные и бетонные поверхности. Более того, с их помощью можно эффективней всего герметизировать швы, причем как изнутри, так и снаружи.

Такие составы стойко переносят механические воздействия, обеспечивают изначальную устойчивость на протяжении длительного периода времени. С помощью таких составов стойко герметизируют водостоки, трубы, коньки крыши, а также всевозможные кровельные элементы.

Особенности использования

Подготовка поверхности, где тщательно удаляют всю влагу и пыль. Аккуратное обезжиривание поверхности, для чего используют специальные составы или обычный мыльный раствор. Обрезание кончика тюбика, вставка в монтажный пистолет и аккуратное выдавливание.

Состав наносится тонким слоем, причем под острым углом, после чего он аккуратно размазывается тонкой кистью. Если состав слишком густой, его можно распылять при помощи обезжиривателя, что делает его более жидким, удобным для использования.

Выводы

По итогу можно отметить, что каждый из герметиков имеет свои особенности и специфику, сферу применения, сильные и слабые стороны. Собираясь приобретать герметик, следует обязательно учитывать все его физико-химические характеристики. Также важно приобретать только качественные и сертифицированные составы, надежность которых подтверждается отзывами и репутацией магазина.

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