Как выбрать обменник криптовалют с наименьшей комиссией?

Чтобы вывести прибыль, трейдеры часто прибегают к услугам криптообменников. Это один из быстрых способов обналичить цифровые активы, поэтому пользуется спросом. Но существует много мошенников среди сайтов для обмена. Это одна из причин для тщательного подбора обменника. Также сверка площадок позволит найти наиболее выгодные условия. Рейтинг обменников криптовалют с наименьшей комиссией на странице https://crypto.ru/obmenniki/ будет лучшим помощником для новичков и опытных трейдеров.

Принцип работы криптообменников

Криптообменик – платформа для быстрой продажи любых криптоактивов. Все обменники работают по единому принципу. Продавец заполняет форму, сервис покупает по текущему курсу монеты.

Различия между такими сайтами заключаются в условиях, по которым осуществляется операция. Потому необходимо найти надежный сервис и убедиться в соответствии его возможностей вашим интересам и требованиям.

Для проведения транзакции новички обязаны зарегистрироваться, а действующие пользователи – авторизоваться. Вводимые анкетные данные должны соответствовать паспортным на случай верификации.

Страница для продажи включает бланк-заявку, где нужно заполнить все поля:

Указать тип операции (покупка/продажа).

Вид криптовалюты, сумма.

Валюта оплаты (рубль, доллар, евро).

Реквизиты – номер карты, банковский счет, электронный кошелек.

Система автоматически рассчитывает сумму, которую пользователь получит на выходе по текущему курсу с учетом комиссии и конвертации (если применялась). Ознакомившись с чеком, пользователь может отменить транзакцию, либо подтвердить ее.

Скорость выполнения заказа зависит от способа, которым обрабатывается заявка (автоматически, вручную), метода вывода, загруженности оператора/сети в целом.

Как выбрать онлайн-обменник криптовалюты

Для работы с финансами следует обратиться к легальным площадкам. Это гарантия безопасности выполнения заказанной транзакции.

Но, помимо легальности, важны и условия работы, ведь финансовые операции служат источником дохода для сервисов. Поэтому стоимость услуг отличается.

Выбирая криптообменник, стоит учитывать:

Длительность работы, популярность сервиса, характер отзывов.

Язык интерфейса, гибкость меню настроек под личные удобства (язык, размер шрифта).

Инструкция по настройкам дополнительных возможностей сайта.

Комиссия – зависит от криптовалюты и метода вывода, поэтому достаточно сравнить необходимые данные.

Возможности получения скидок для постоянных клиентов.

Криптовалюта, которую можно продать в данном месте, объемы.

Какие способы вывода поддерживаются (банковские реквизиты, перевод между банками, курьерская почта, электронный кошелек).

Рабочие контакты техподдержки.

Избежать длительного поиска оптимального обменника можно, если воспользоваться данными одного из профильных агрегаторов. Их особенность в обработке больших объемов информации. На страницах такого сайта публикуются данные по десятку хороших площадок с проверенной репутацией.

Как узнать курс обмена валют

Актуальные котировки по всем торгуемым криптовалютам публикуются в режиме реального времени на главной странице сервиса. При оформлении сделки, когда клиент указал интересующий его актив, он видит текущие котировки непосредственно на странице заказа.

Часто стоимость фиксируется на значении в период подтверждения операции, другие сервисы работают с фактической стоимостью на данном этапе.

Курс всегда согласуется с общими трендами крипторынка, но с учетом процента на прибыль. Поправка на прибыль и есть основная причина того, что цена одной монеты на разных сайтах может отличатся.