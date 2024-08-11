Минобороны перебрасывает военную технику для «защиты границы» с Украиной

Министерство обороны Республики Беларусь заявляет о переброске военной техники для усиления в «назначенные районы» на границе с Украиной. В качестве доказательства на сайте силового ведомства опубликованы фотографии пары ржавых, дымящих танков в неизвестной локации. Никаких масштабных приготовлений не наблюдается. Так исполняется “приказ главнокомандующего“.

Напомним, что Александр Лукашенко приказал усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях. «Полонезы» и «Искандеры» получили задачи на совершение маршей в «назначенные районы». Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время брифинга, посвященного заявлению Лукашенко об уничтожении воздушных целей над Беларусью.

Украинская сторона опровергает залет своих дронов в воздушное пространство Беларуси. В Киеве также прокомментировали заявление Министерства обороны Республики Беларусь о массовом перемещении войск к украинской границе. Перемещение техники или личного состава на границе с Беларусью не фиксируется, ситуация остается неизменной. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Непосредственно по границе ситуация остается неизменной, она полностью контролируема. Однако, конечно, мы видим, что Беларусь в очередной раз начинает нагнетать обстановку в этом направлении. Прежде всего, чтобы продолжать подыгрывать России, в сфере влияния которой она находится уже долгое время. Мы снова видим обвинения в адрес Украины — это неоднократно делалось Лукашенко и, в целом, Беларусью на протяжении всей полномасштабной войны. Но на данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещение ни техники, ни личного состава. Скорее всего, в рамках этого информационного давления Беларусь будет вынуждена предоставлять фото- и видеоматериалы; возможно, некоторые части и будут находиться вблизи границы с Украиной, но на данный момент рядом с нашей границей дополнительных сил не фиксируется», — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины.