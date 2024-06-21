«Торпедо-БелАЗ» и «Ислочь» – первые участники 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

18 июня 2024 года состоялись первые два матча 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. Первыми вышли на поле футболисты «Локомотива Гомель» и «Ислочи», а после поклонники белорусского футбола увидели противостояние «Молодечно» и «Торпедо-БелАЗ». Большинство игроков, которые использовали бонусы букмекерских контор на портале VseProSport, наверняка получили выгоду от этих событий, так как представители Высшей лиги одержали уверенные победы.

Представитель Первой лиги Беларуси по футболу «Локомотив Гомель» принимал на своем поле «Ислочь», и болельщики домашнего коллектива явно не ожидали увидеть разгрома своей любимой команды. Представитель «Вышки» отправил в ворота хозяев 5 безответных мячей, одержав победу со счетом 5:0. Авторами голов стали Сибилев, Тихомиров, Медведев, Бутько и Кравченко.

Лидер турнирной таблицы Высшей лиги «Торпедо-БелАЗ» не стал издеваться над «Молодечно», и забил всего два гола в гостях. Точные удары в исполнении Василевича и Левицкого принесли «Автозаводцам» уверенную победу со счетом 2:0 и выход в 1/8 финала Кубка Беларуси.