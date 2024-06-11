Полусухая стяжка пола: особенности, необходимые инструменты, этапы работы и преимущества

Полусухая стяжка пола: быстро, чисто, надежно!

Качество укладки напольного покрытия во многом зависит от того, как выполнена стяжка пола. Есть несколько технологий для обустройства стяжки, однако в последние годы все чаще строители предпочитают использовать полусухой метод.

Что такое полусухая стяжка пола, в чем ее особенности

Суть метода заключается в особенности приготовления и нанесения состава. На предварительно подготовленную поверхность пола наносится раствор, в котором при небольшом количестве воды смешивается просеянный песок, цемент, фиброволокно и пластификатор. Получается полусухая смесь, которая укладывается на пол по специальным маякам, а затем выравнивается. После этого раствору нужно «дозреть» в течение нескольких дней, и стяжка готова к укладке финишного покрытия. Важное преимущество в том, что за 3-4 дня можно получить достаточно ровное, прочное и устойчивое к нагрузкам покрытие с высоким уровнем тепло- и звукоизоляции.

Применяется такой метод не только в ремонте многоквартирных новостроек или в частном индивидуальном строительстве. Полусухую стяжку также активно используют при выравнивании пола на промышленных и коммерческих объектах.

Материалы и инструменты для обустройства полусухой стяжки

Из инструментов необходимо приготовить:

емкости для раствора;

миксер;

уровень;

молоток;

шуруповерт;

правило.

При приготовлении раствора важно правильно соблюдать пропорции компонентов из расчета на 1 кв. метр. При толщине готовой стяжки 50 мм необходимо подготовить:

цемент М400 или М500 – в среднем 15 кг на 1 кв. м;

крупнозернистый песок – 0,05-0,07 м3;

фиброволокно – 35-40 г;

пластификатор – 50 мл;

вода – 2-3 литра.

Раствор должен быть без комков, равномерным и однородным. Для этого лучше смешивать ингредиенты при помощи миксера. Готовность проверяется вручную. При сжатии смесь не должна рассыпаться. Важно, чтобы получился плотный, прочный комок.

Из материалов для укладки полусухой стяжки необходимо подготовить также:

гидроизоляционную мембрану (она защищает от влаги и кладется на бетонное основание перед нанесением смеси);

демпферную ленту (для формирования зазора между стяжкой и стенами);

армирующую сетку (для усиления прочности покрытия).

Для выравнивания стяжки лучше использовать шлифовальную машину, это позволит достаточно быстро получить ровную поверхность.

Заливка полусухой стяжки: этапы проведения работы

Укладка выполняется в несколько этапов:

Подготовка основания . Его очищают от мусора, укладывают по периметру демпферную ленту, при помощи уровня определяют высоту стяжки и расставляют маячки.

. Его очищают от мусора, укладывают по периметру демпферную ленту, при помощи уровня определяют высоту стяжки и расставляют маячки. Укладка цементной смеси . Полусухой раствор равномерно распределяют по основанию пола, ориентируясь на маяки. Излишки стяжки устраняют с помощью правила, поверхность выравнивают.

. Полусухой раствор равномерно распределяют по основанию пола, ориентируясь на маяки. Излишки стяжки устраняют с помощью правила, поверхность выравнивают. Высыхание. Занимает 12- 16 часов. Для получения качественной стяжки температура должна быть не ниже 5 и не выше 20 градусов тепла.

В итоге получается достаточно прочное, устойчивое к нагрузкам покрытие, которое после полного высыхания необходимо отшлифовать.

Преимущества полусухой стяжки

В сравнении с другими технологиями данный метод имеет ряд неоспоримых достоинств:

В отличие от мокрой стяжки это довольно чистый метод, так как в процессе приготовления раствора используется минимальное количество воды.

Полусухая технология обеспечивает высокий уровень тепло- и звукоизоляции.

Не требует дополнительной обработки, так как изначально дает достаточно ровное и качественное покрытие.

При высыхании стяжка не растрескивается.

Несмотря на большое количество плюсов, вероятность получения долговечного покрытия зависит от многих факторов, в том числе от профессионализма и опыта мастеров. Именно поэтому важно найти хороших специалистов, которые выполнят свою работу быстро и качественно.

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