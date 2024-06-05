ХК «Динамо Минск» пополнился двумя канадскими хоккеистами

Хоккейный клуб «Динамо Минск» провел неоднозначный сезон 2023-24 Континентальной Хоккейной Лиги, где вышел в плей-офф, но преодолеть барьер первого раунда так и не удалось. На данный момент «Зубры» заняты поисками усиления состава, и накануне столичная команда подписала двух канадских игроков. Новый сезон КХЛ стартует еще не скоро, однако уже сейчас можно бесплатно скачать спортбет на сайте «РБ» и получить на своем телефоне удобный сервис для пари и просмотра матчей.

Первым новичком «Динамо» стал Ксавье Уэлле. В НХЛ канадский защитник выступал за «Детройт» и «Монреаль», но большую часть карьеры провел в менее значимых североамериканских лигах. В рамках АХЛ 30-летний канадец провел 491 матч, в которых набрал 220 очков результативности.

Еще один новичок «Зубров» – Джош Брук. В 2017 году он был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под общим 56-м номером, но не провел за канадский клуб ни единого матча. В активе 24-летнего защитника 121 поединок в рамках АХЛ, в которых он записал на свой счет 7 голов и 28 результативных передач. Прошедший сезон Брук провел в чемпионате Финляндии, выступая за «Лукко».