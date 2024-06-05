Главный тренер «Витебска»: «Ничья в матче с «Гомелем» – закономерный результат»

Витебская область
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Прошедший матч «Витебска» против «Гомеля» продлил беспроигрышную серию до трех матчей, но оставил неоднозначное впечатление от самой игры команды. Главный тренер витебской команды Александр Павлов остался доволен результатом встречи, и рассказал о сроках восстановления травмированных игроков. В следующем туре «Северяне» примут на своем поле «Торпедо-БелАз». Используя щедрые фрибеты за регистрацию 2024, представленные на сайте «РБ», вы сможете сделать собственный прогноз на исход противостояния без вложений собственных средств.

«Хотел бы отметить ментальность нашей команды, то, с каким настроем провели этот непростой матч. Безусловно, в Гомеле нам было очень тяжело. Во второй половине поединка пришлось сесть в оборону низким блоком, так как соперник начал использовать весь свой богатый атакующий потенциал. Но мы справились с давлением и сделали ставку на контратаки, благодаря которым могли открыть счет.

Результат матча закономерен, обе команды заслужили по одному очку. Дмитрий Гущенко и Маглуар Эгедег пропускали этот матч по причине небольших повреждений, не переживайте, к следующей игре они будут готовы», – сказал главный тренер «Витебска» Александр Павлов.                   

футбол Витебск
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