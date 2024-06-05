Главный тренер «Витебска»: «Ничья в матче с «Гомелем» – закономерный результат»

Прошедший матч «Витебска» против «Гомеля» продлил беспроигрышную серию до трех матчей, но оставил неоднозначное впечатление от самой игры команды. Главный тренер витебской команды Александр Павлов остался доволен результатом встречи, и рассказал о сроках восстановления травмированных игроков. В следующем туре «Северяне» примут на своем поле «Торпедо-БелАз». Используя щедрые фрибеты за регистрацию 2024, представленные на сайте «РБ», вы сможете сделать собственный прогноз на исход противостояния без вложений собственных средств.

«Хотел бы отметить ментальность нашей команды, то, с каким настроем провели этот непростой матч. Безусловно, в Гомеле нам было очень тяжело. Во второй половине поединка пришлось сесть в оборону низким блоком, так как соперник начал использовать весь свой богатый атакующий потенциал. Но мы справились с давлением и сделали ставку на контратаки, благодаря которым могли открыть счет.

Результат матча закономерен, обе команды заслужили по одному очку. Дмитрий Гущенко и Маглуар Эгедег пропускали этот матч по причине небольших повреждений, не переживайте, к следующей игре они будут готовы», – сказал главный тренер «Витебска» Александр Павлов.