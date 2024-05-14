На снос четырёх складов в Поставах выделят 150 000 рублей

В Поставском районе планируют снести четыре склада минеральных удобрений, оставшиеся от «Поставского райагросервиса». Эти здания пришли в столь плачевное состояние, что было решено их демонтировать. Средства для этого будут взяты из бюджета, предназначенного для финансирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Дело о банкротстве ОАО «Поставский райагросервис» было начато в августе 2019 года. В ноябре 2020 года процесс ликвидации был завершён, и предприятие исключили из единого государственного регистра.

После ликвидации «Поставского райагросервиса» на баланс Поставского райисполкома передали четыре кирпичных здания складов минеральных удобрений, расположенные на Ленинской улице. 12 апреля этого года эти заброшенные склады обследовала специальная комиссия. Выяснилось, что здания частично разрушились и находятся в аварийном состоянии, представляя угрозу здоровью и жизни людей.

Комиссия пришла к выводу, что здания необходимо снести. Однако в бюджете райисполкома не нашлось достаточных средств для этого. В итоге было решено использовать деньги, выделенные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, для сноса опасных строений.

По предварительным оценкам, на демонтаж четырёх заброшенных складов минеральных удобрений потребуется 150 000 рублей. Согласно условиям закупки, аварийные здания должны быть снесены до конца лета.