Из-за дефектов дорожного покрытия в Витебске собираются ремонтировать весь проспект Людникова

Витебск
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Согласно выявленным дефектам, дорожное покрытие проспекта Людникова находится в неудовлетворительном состоянии. На проспекте присутствуют колеи, достигающие глубины более 3 сантиметров, просадки, выбоины, выкрашивание, сетка трещин, а также местные разрушения в виде углублений различной формы. Применение ямочного ремонта уже не обеспечивает долгосрочного результата.

Планируется провести ремонт по всей протяженности проспекта Людникова, за исключением Юбилейного моста. Старое дорожное покрытие будет удалено фрезерованием, а затем на место устаревшего материала будет нанесен новый слой.

Замена покрытия планируется на площади в 19 160 квадратных метров. На это предполагается выделить средства в размере 823 244 рубля 21 копейку из городского бюджета.

Согласно условиям закупки, ремонт проспекта Людникова должен быть завершен в период с 26 апреля по 10 июня.

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