В Витебской области “Белпочта” будет доставлять на дом заказы из онлайн-аптек

Жизнь
Автор Опубликовано

“Белпочта” расширяет свой спектр услуг, предоставляя возможность доставки лекарств на дом из онлайн-аптек. Этот сервис обеспечивает оперативную доставку заказанных препаратов в тот же день.

Однако данное нововведение пока доступно не по всей территории Беларуси, а лишь в Минске, Минском районе, Витебске, Витебском районе и Борисове. Заказать курьерскую доставку можно, воспользовавшись услугами трех интернет-аптек: pharmamall.by, vtapt.by, apteka.minfarm.by.

Приятным бонусом является бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 50 рублей, что делает этот сервис еще более привлекательным для клиентов.

Новая аптека появилась в микрорайоне Громы в Полоцке

аптека Витебская область здоровье онлайн
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2024 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.