В Витебской области “Белпочта” будет доставлять на дом заказы из онлайн-аптек

“Белпочта” расширяет свой спектр услуг, предоставляя возможность доставки лекарств на дом из онлайн-аптек. Этот сервис обеспечивает оперативную доставку заказанных препаратов в тот же день.

Однако данное нововведение пока доступно не по всей территории Беларуси, а лишь в Минске, Минском районе, Витебске, Витебском районе и Борисове. Заказать курьерскую доставку можно, воспользовавшись услугами трех интернет-аптек: pharmamall.by, vtapt.by, apteka.minfarm.by.

Приятным бонусом является бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 50 рублей, что делает этот сервис еще более привлекательным для клиентов.